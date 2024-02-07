Байден будет добиваться выделения Конгрессом США новых средств на помощь Украине

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что "услышал от многих союзников по НАТО новые обещания оказать ощутимую поддержку" Украине

БРЮССЕЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен добиваться выделения Конгрессом новых ассигнований на поддержку Украины. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Салливан отметил, что "услышал от многих союзников по НАТО новые обещания оказать ощутимую поддержку" Киеву. "Как президент Байден сказал вчера, он будет упорно работать, пока у нас не будет двухпартийного пакета мер по поддержке Украины со стороны США", - подчеркнул он.

"И в качестве союзников мы привержены не только поддержке Украины в ее нынешней борьбе, но и долгосрочной поддержке ее потенциала сдерживания по мере того, как она работает над тем, чтобы стать членом НАТО", - добавил Салливан. Он обсудил этот вопрос в Брюсселе и "виды практической помощи, которые НАТО может предоставить Украине".

Сенат Конгресса 4 февраля представил пакетные договоренности о выделении дополнительного финансирования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года. Законопроект объединяет средства на ужесточение пограничного контроля на южной границе, помощь Украине и Израилю. Многие республиканцы в Сенате заявили, что не поддержат этот документ.