Омбудсмен в Абхазии просит МИД и посла РФ выяснить причины задержания граждан на границе

Как отметила Анас Кишмария, "помимо публичных сообщений журналистов Элеоноры Гилоян, Инала Хашиг, Эммы Ходжаа и общественно-политического деятеля Левана Микаа, аппарат уполномоченного обладает информацией и о других случаях задержаний граждан республики"

СУХУМ, 7 февраля. /ТАСС/. Уполномоченная по правам человека в Абхазии Анас Кишмария просит министра иностранных дел республики Инала Ардзинбу и посла России в стране Михаила Шургалина помочь выяснить причины задержания граждан республики на КПП "Псоу". Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

"Уполномоченный по правам человека направила министру иностранных дел Абхазии и чрезвычайному и полномочному послу РФ в республике обращения, в которых указывает на сложившуюся тенденцию и системность задержаний граждан республики при переходе государственной границы на российской стороне КПП "Псоу". Кишмария отметила, что помимо публичных сообщений журналистов Элеоноры Гилоян, Инала Хашиг, Эммы Ходжаа и общественно-политического деятеля Левана Микаа, аппарат уполномоченного обладает информацией и о других случаях задержаний граждан республики", - говорится в сообщении.

Омбудсмен просит Ардзинбу "как министра иностранных дел, возглавляющего орган государственной власти Республики Абхазия, одной из основных задач которого является защита прав, свобод и интересов граждан Абхазии за рубежом, отреагировать на такие задержания". В своем обращении к Шургалину Кишмария просит "обратить внимание на информацию о задержаниях граждан Абхазии на российской стороне КПП "Псоу" и оказать содействие в выяснении их [задержаний] причин".