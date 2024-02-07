Бывшие президенты и премьер Молдавии отказались обсуждать референдум о вступлении в ЕС

Владимир Воронин ранее назвал идею нынешней главы республики Майи Санду о референдуме "ерундой"

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Бывшие президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин, а также экс-премьер Ион Кику не приняли приглашение нынешней главы республики Майи Санду обсудить ее инициативу провести референдум о вступлении страны в ЕС.

"Получил приглашение на консультации на тему европейской интеграции. Госпожа Санду, значит, ты сначала заявляешь, что хочешь референдум, проводишь тусовку, типа консультации со своими карманными журналистами, а теперь звонят мне, Воронину, другим и приглашают прийти на поклон. Мы вам что, массовка?" - сказал Додон в выступлении на митинге протеста, который провела возглавляемая им оппозиционная Партия социалистов у здания правительства.

Он отметил, что от консультаций с Санду отказался и Воронин, возглавляющий Партию коммунистов, которая создала с социалистами оппозиционный блок в парламенте. Ранее Воронин назвал идею Санду о референдуме "ерундой". Кику сообщил об отказе в Telegram-канале. "Какая честь. Майя Санду хочет "проконсультироваться" со мной о "референдуме". Майе на пути ко второму мандату нужны актеры, массовка. Майя, для тебя уже поздно", - написал он.

В конце 2023 года Санду заявила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует правящая Партия действия и солидарности, проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов.

Оппозиционные партии и представители общественности подвергли критике намерение Санду совместить выборы с референдумом. Они обвинили ее в намерении использовать плебисцит для спасения падающей популярности президента, а также правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции и оспорили изменения закона в Конституционном суде. Со своей стороны Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.