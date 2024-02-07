Остин и Умеров обсудили предстоящую встречу контактной группы по Украине

Министр обороны США и Украины также говорили об "обстановке на поле боя", говорится в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его украинский коллега Рустем Умеров обсудили в телефонном разговоре предстоящее заседание контактной группы по Украине. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера.

По его словам, министры говорили об "обстановке на поле боя и предстоящей встрече контактной группы по военному содействию Киеву". Остин "подтвердил приверженность США и их коалиции, в которую входят примерно 50 союзников, поддержке Украины", отмечается в документе.

Как сообщила пресс-служба НАТО, заседание контактной группы пройдет под руководством США 14 февраля в Брюсселе перед встречей министров обороны стран - членов альянса.