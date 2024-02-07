В Братиславе 18 тыс. человек протестовали против планов кабмина упразднить спецпрокуратуру

Митинг прошел перед дворцом Национального совета Словакии

БРАТИСЛАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Антиправительственный митинг с участием 18 тыс. активистов состоялся в Братиславе. Об этом сообщил новостной портал sme.sk.

Митинг прошел перед дворцом Национального совета (парламента) республики, депутаты которого обсуждают предложенную правительством реформу уголовного законодательства, предусматривающую, в частности, упразднение в структуре правоохранительных органов управления специальной прокуратуры. Против этих планов властей и состоялся протест, организованный либеральными партиями, оказавшихся в оппозиции по итогам парламентских выборов в 2023 году.

В парламенте голосование по вопросу утверждения реформы уголовного законодательства запланировано на четверг. В высшем законодательном органе партии правительственной коалиции занимают большинство мест. Ожидается, что инициатива кабмина пройдет через него с минимальными поправками, на которые согласятся власти.

Спецпрокуратура занимается расследованием наиболее резонансных уголовных дел, некоторые фигуранты которых связаны с большой политикой. Сторонники либеральной оппозиции утверждают, что правительство стремится остановить разбирательство таких дел. На митинге в Братиславе звучала резкая критика действующего кабмина, возглавляемого социал-демократом Робертом Фицо. Часто слышались призывы к его немедленной отставке.