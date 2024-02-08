Блинкен заявил о необходимости сохранить функции агентства ООН для помощи палестинцам

Госсекретарь США отметил, что от деятельности БАПОР зависит "много жизней"

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 февраля. /ТАСС/. Деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) должна продолжаться. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Мы знаем, что его деятельность, его функции должны быть сохранены, поскольку от них зависит так много жизней", - сказал Блинкен. Он добавил, что США продолжат внимательно следить за расследованием обвинений в сотрудничестве этой организации с радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Мы глубоко обеспокоены обвинениями в участии или причастности некоторых сотрудников БАПОР к событиям 7 октября, поэтому крайне важно, чтобы под эгидой ООН было проведено тщательное расследование и установлена четкая ответственность", - подчеркнул Блинкен. Он также напомнил о необходимости принятия мер для предотвращения подобного в будущем.

Ранее несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР ввиду подозрений в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких подчиненных, которые якобы причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль, совершенному 7 октября 2023 года. Как сообщали в ООН, без возобновления финансирования функционирование БАПОР может оказаться под угрозой к концу февраля.

Это агентство было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования 5,9 млн беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также стран Евросоюза и международных неправительственных организаций.