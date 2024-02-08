Al Jazeera: в Газе в результате израильских авиаударов погибли 13 человек

Также телеканал сообщает, что есть пострадавшие

ДУБАЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Авиаудары израильских сил по двум кварталам палестинского города Газа унесли жизни 13 человек. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, мирные жители шли за водой для своих семей. Есть также пострадавшие, которые доставлены в городскую больницу "Аль-Ахли".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.