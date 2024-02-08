В Белоруссии начался суд по делу участвовавшего в уничтожении Хатыни карателя

Замгенпрокурора Алексей Стук подчеркнул важность "через судебные решения национальных судов показать истинную роль карателей"

МИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Рассмотрение уголовного дела обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны Владимира Катрюка, умершего в Канаде в 2015 году, началось в Белоруссии. Об этом из зала заседаний Верховного суда республики, где слушается дело убийцы жителей деревни Хатынь, ставшей символом зверств фашистов и их пособников на белорусской земле, передает корреспондент ТАСС.

"Расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа позволило нам еще раз вернуться в те тяжелейшие времена Великой Отечественной войны и показать общественности, не только белорусской, но и международной, те злодеяния, которые творили нацистские каратели в отношении советского народа. А главное, что некоторые из них остались безнаказанными. В то же время по этому делу установлены дополнительные факты их преступных действий. Одним из таких является фигурант по настоящему уголовному делу Катрюк - нацист, каратель украинского происхождения, который в составе 118-го батальона охранной полиции жег села, деревни, уничтожал наших мирных граждан. И благополучно остался безнаказанным и проживал до своей кончины в Канаде", - сказал перед началом заседания заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук.

Он подчеркнул важность "через судебные решения национальных судов показать истинную роль этих карателей". "Дойти до каждого. Показать роль в карательных операциях, вплоть до конкретного места, времени, количества жертв и конкретной роли. Самое печальное, что деструктивные силы в настоящее время, а главное, многие политические элиты некоторых стран героизируют этих нацистов, возводят их в ранг героев национального освободительного движения. Нам нужно не допустить этого. И всеми средствами мы будем противодействовать этому", - заявил замгенпрокурора.

Неотвратимость ответственности

Рассмотрение насчитывающего более трех десятков томов уголовного дела по обвинению скончавшегося в 2015 году в Канаде Катрюка в геноциде стало возможным после подписания в середине июля 2023 года президентом Белоруссии Александром Лукашенко закона о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, делающих возможным проведения судов над умершими нацистами. Документ, в частности, предусматривает недопустимость отказа в возбуждении уголовных дел и прекращения производства в отношении умерших лиц, совершивших не имеющие срока давности преступления против мира и безопасности человечества, в том числе геноцид, а также военные преступления. Участие защитника в таких делах обязательно, при этом в отношении умершего обвиняемого при доказанности его виновности судом выносится приговор без назначения наказания.

Председатель Верховного суда Белоруссии Валентин Сукало в начале декабря 2023 года сообщил, что все дела по преступлениям в отношении нацистов и их пособников будет рассматривать Верховный суд в условиях открытого и гласного судебного разбирательства с широким информированием общественности. Он подчеркивал, что результатом расследования таких дел должно стать не только привлечение к ответственности отдельных нацистских преступников, но и более полная, глубокая правовая оценка трагедии белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, а также обеспечение неотвратимости ответственности.

Палач Хатыни

Родившийся в 1921 году на территории Северной Буковины, которая в настоящее время входит в Черновицкую область Украины, Владимир Катрюк в 1942 году вступил в организованный нацистской Германией 118-й вспомогательный батальон охранной полиции. Его подразделения участвовали в убийстве 22 марта 1943 года 149 жителей деревни Хатынь, ставшей одним из символов зверств фашистов и их пособников на белорусской земле. По свидетельствам очевидцев, Катрюк, перед сожжением Хатыни добивавший раненых жителей соседней деревни Козыри, расстреливал пытавшихся выбраться из горящего сарая хатынцев.

В 1944 году он дезертировал из карательного батальона, воевал с немцами в рядах французского Сопротивления, а в 1951 году по фальшивым документам уехал в Канаду, где получил гражданство. В ходе нескольких процессов канадский суд не признал доказанным участие карателя в военных преступлениях. Незадолго до его смерти в мае 2015 года Следственный комитет (СК) РФ призвал Канаду депортировать обвиняемого в геноциде Катрюка в Россию, однако Оттава запрос проигнорировала. В середине октября 2016 года СК сообщил о прекращении дела в отношении Катрюка в связи с его смертью.

Геноцид белорусского народа

Дело в отношении Катрюка было выделено в отдельное производство из возбужденного Генпрокуратурой Белоруссии в апреле 2021 года уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили более 18 тыс. свидетелей преступлений и направили в десятки стран свыше сотни просьб об оказании правовой помощи, в том числе о допросах лиц, которые входили в состав карательных подразделений. Большинство из числа получивших запросы западных стран отказали в оказании помощи Минску, по данным которого еще могут быть живы около 400 человек, причастных к геноциду белорусского народа в годы войны. По оценке генерального прокурора республики Андрея Шведа, полное расследование дела о геноциде белорусского народа займет еще 5-7 лет. Генпрокурор сообщал, что в течение 2024 года в суд планируется направить 10-15 дел в отношении умерших нацистских преступников.

По данным Генпрокуратуры Белоруссии, в годы Великой Отечественной войны на территории республики оккупантами и их приспешниками были убиты не менее 3 млн мирных жителей и военнопленных, угнано в немецкое рабство более 380 тыс. человек, из которых многие умерли от невыносимых условий. Захватчиками было проведено более 180 карательных операций, сожжено полностью или частично свыше 11,7 тыс. населенных пунктов. На территории республики действовало более 560 лагерей смерти.

Минимальная сумма материального ущерба, нанесенного Белоруссии в годы войны нацистской Германией, составляет не менее $2,3 трлн. В конце декабря 2023 года Швед сообщил, что вопрос о требовании возмещения причиненного республике ущерба "прорабатывается".