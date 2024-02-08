Индия отменяет режим свободного передвижения с Мьянмой

Теперь людям, живущим вдоль границы стран и имеющим семейные и этнические связи по обе ее стороны, потребуется виза для въезда в соседнее государство

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Индии отменяет режим свободного передвижения между Индией и Мьянмой, который действовал для жителей пограничных регионов. Об этом сообщил глава МВД Индии Амит Шах.

"Министерство внутренних дел приняло решение об отмене режима свободного передвижения между Индией и Мьянмой, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность страны и сохранить демографическую структуру северо-восточных штатов Индии, граничащих с Мьянмой", - написал Амит Шах на своей странице в социальной сети X.

Министр отметил, что, поскольку МИД Индии в настоящее время находится в процессе отмены режима свободного передвижения, МВД рекомендовало немедленно остановить его действие.

Этот режим был установлен в 1970-е годы, поскольку люди, живущие вдоль границы Индии и Мьянмы, нередко имеют семейные и этнические связи по обе ее стороны. Теперь этим людям потребуется виза для въезда в соседнюю страну.

Индия также сообщила, что установит ограждения на границе с Мьянмой, как это сделано на границе с Бангладеш, где с индийской стороны установлен забор из колючей проволоки.

В Индию из Мьянмы идут беженцы от продолжающихся там столкновений. Недавно около 600 солдат войск этой страны пересекли индийскую границу после того, как их лагеря были захвачены боевиками "Армии Аракана" (АА) - этнической группировки, действующей в западном мьянманском штате Ракхайн. Они укрылись в индийском пограничном штате Мизорам. Власти Мизорама обратилось к центральному правительству, призвав его как можно скорее обеспечить отправку этих солдат обратно.