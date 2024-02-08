NYT утверждает, что запрашивала интервью с Путиным

Газета не указывает, получала ли она ответ на свой запрос от Кремля

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Журналисты газеты The New York Times утверждают, что наряду с коллегами из других западных СМИ запрашивали интервью с президентом России Владимиром Путиным. Такая информация на страницах первой по охвату аудитории газеты США появилась на фоне того, что журналисту Такеру Карлсону удалось поговорить с российским лидером.

"Различные западные СМИ, включая телеканалы, а также The New York Times, просили об интервью с ним (президентом РФ - прим. ТАСС)", - говорится в публикации.

Газета не указывает, получала ли она ответ на свой запрос от Кремля.

Ранее несколько журналистов, в том числе сотрудники телекомпании CNN и вещательной корпорации Би-би-си, посетовали на то, что Карлсон стал единственным представителем западных СМИ, которому Путин согласился дать интервью после начала спецоперации на Украине. В свою очередь сам Карлсон заявил, что никто из них сам "не побеспокоился о том, чтобы взять интервью" у российского лидера.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 7 февраля заявил, что позиция Карлсона отличается от подходов традиционных средств массовой информации стран Запада. Поэтому в интервью президента РФ западным изданиям не было смысла, хотя они и запрашивали его последние два года, указывал представитель Кремля.

Песков также подтвердил, что Карлсон встретился и побеседовал с Путиным. Позднее сам журналист сообщил, что интервью будет опубликовано на его сайте 9 февраля в 02:00 мск.