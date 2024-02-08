Иран осудил теракты во время парламентских выборов в Пакистане

Выборы в Национальное собрание и законодательные органы провинций закончатся в 15:00 мск

ДУБАЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани осудил террористические акты, совершенные в ходе проведения выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Пакистана. Об этом сообщила пресс-служба иранского МИД.

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства на его странице в соцсети X, Канани назвал "главной целью террористов попытку бросить вызов демократическому процессу в Пакистане и нарушить мирное проведение выборов в стране". Иранский дипломат добавил, что его государство находится "бок о бок с правительством и народом соседней братской страны - Пакистана - в деле демократии и борьбы с терроризмом".

Ранее агентство Xinhua сообщило о том, что несколько полицейских получили ранения в результате нападения на их автомобиль в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Незадолго до этого в округе Танк той же провинции был обстрелян избирательный участок, в результате чего погиб один полицейский.

Выборы в Национальное собрание и законодательные органы провинций начались в Пакистане в 08:00 (06:00 мск) и продлятся до 17:00 (15:00 мск). Фаворитами считаются Пакистанская мусульманская лига и Пакистанская народная партия.