Президент Черногории сообщил о планах республики стать 28 членом ЕС до 2028 года

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС также имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Черногория рассчитывает стать первым участником нового расширения Евросоюза в срок до 2028 года, это сделает ее 28-м членом объединения. Об этом заявил президент балканской республики Яков Милатович на пресс-конференции по итогам переговоров со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом в Вене.

"Цель моего [президентского] мандата - до 2028 года стать 28 членом ЕС", - подчеркнул Милатович. По его словам, полноценное членство Черногории в Евросоюзе придало бы "сильный импульс" другим странам региона.

Глава австрийского государства в свою очередь назвал Черногорию "лидером европейской интеграции" и заявил, что "не видит никаких сложностей" в ее вступлении в ЕС к 2028 году. Ван дер Беллен отдельно подчеркнул, что из-за малого числа населения республики (порядка 630 тыс. человек - прим. ТАСС) ее вхождение в состав объединения "обладает совсем другим калибром по сравнению с, к примеру, Украиной".

На сегодняшний день в ЕС насчитывается 27 членов. Ранее 28-й страной объединения была Великобритания, покинувшая сообщество в 2020 году.

28 августа 2023 года на церемонии открытия XVIII Международного стратегического форума в словенском городе Блед председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз должен к 2030 году быть готовым к расширению в сторону Западных Балкан. Политик подчеркнул, что следующий многолетний бюджет ЕС (после 2027 года) должен быть составлен с учетом расширения сообщества.

В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.