Украинские военные пожаловались на значительное ухудшение качества работы Starlink

Скорость спутниковой связи на востоке страны составляет менее 1 Мб/с, хотя при использовании такого оборудования должна достигать до 100 Мб/с

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Украинские военные утверждают, что скорость спутниковой связи Starlink, которую они используют при ведении боевых действий с середины 2022 года, значительно упала по невыясненным причинам. Об этом сообщает издание "Страна".

По его информации, скорость Starlink на востоке страны составляет менее 1 Мб/с, хотя при использовании такого оборудования должна достигать до 100 Мб/с. По словам некоторых военных, значительное снижение скорости отмечается уже несколько недель, причем она последовательно продолжает падать.

Терминалы спутниковой связи Starlink предоставлены Украине компанией Илона Маска SpaceX. Он при этом неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. Обеспечиваемая Starlink связь используется украинскими военными для управления беспилотниками.