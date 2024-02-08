Глава МВД Финляндии заявила, что республика не разрушала отношений с Россией

Лучшей новостью для Хельсинки станет решение Москвы вернуть ситуацию на границе к прежнему порядку, отметила Мари Рантанен

ХЕЛЬСИНКИ, 8 февраля. /ТАСС/. Финляндия не разрушала отношения с РФ, а лучшей новостью для Хельсинки станет решение России вернуть ситуацию на границе к прежнему порядку. С таким утверждением выступила глава МВД Финляндии Мари Рантанен.

Ранее посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены.

"Финляндия ничего не разрушала. Финляндия лишь отреагировала на то, как Россия вела себя на нашей границе. Когда поведение России на нашей границе меняется, мы реагируем на это. Если в будущем Россия решит, что не позволит людям пересекать нашу границу без соответствующих документов, это будет лучшей новостью из всех", - сказала Рантанен на брифинге в парламенте. Трансляцию вел телеканал MTV3.

МВД Финляндии ранее сообщило, что КПП на финско-российской границе останутся закрытыми до 14 апреля.

Финские власти с ноября 2023 года стали сообщать о прибытии со стороны России граждан третьих стран, запрашивающих убежище в Евросоюзе. За осень прибыло более 1,3 тыс. человек, сообщала Миграционная служба Финляндии. По решению правительства республики все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ были закрыты с 30 ноября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии пограничных переходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.