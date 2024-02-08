В Абхазии 10 февраля пройдут российско-абхазские тактические учения силовиков

По словам главного советника министра внутренних дел Абхазии Инала Маршании, учения пройдут в два этапа, первый - антитеррористический, второй - спасательный

СУХУМ, 8 февраля. /ТАСС/. Межведомственные российско-абхазские тактические учения пройдут 10 февраля в Абхазии на территории Рицинского реликтового национального парка, сообщил ТАСС главный советник министра внутренних дел Абхазии Инал Маршания.

"Совместные российско-абхазские тактические учения пройдут 10 февраля в районе госдачи на территории Рицинского парка. Это межведомственные учения [силовиков Абхазии] с привлечением сил и средств РФ, в качестве гостя приезжает министр внутренних дел Южной Осетии Алан Гучмазов", - сказал Маршания. По его словам, с российской стороны в учениях примут участие представители МВД, Росгвардии и ФСБ, с абхазской - подразделения МВД, СГБ, МЧС и Госслужбы охраны.

"Учения пройдут в два этапа, первый - антитеррористический, второй спасательный, где главная роль отводится МЧС Абхазии, - сказал Маршания. - Все это мы проводим в преддверии Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус" [с 1 по 7 марта]. В рамках российско-абхазских межгосударственных обязательств и в целях обеспечения на территории Абхазии дополнительных мер антитеррористической защиты президент Аслан Бжания поручил силовым ведомствам и специальным службам республики перейти на усиленный режим службы. Поэтому мы усиливаем меры безопасности, и эти учения направлены как раз на отработку межведомственного взаимодействия".

Как сообщил ТАСС министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, на место проведения учений уже отправлена техника - "Камазы", снегоходы, катер, автомобили повышенной проходимости, машина скорая помощь, аварийно-спасательный автомобиль. "Это вся техника, необходимая для выполнения задач в горных условиях, в условиях лавиноопасности. В учениях будут участвовать водолазы, скалолазы, горно-спасательное подразделение, медицинская и кинологические службы", - сказал глава МЧС.