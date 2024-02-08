МИД Ирана назвал терактом удар США по Багдаду

Официальный представитель ведомства Насер Канани отметил, что действия Вашингтона являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Ирака и представляют "угрозу для международной безопасности и региональной стабильности"

ДУБАЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Удар ВС США по восточным районам Багдада является актом терроризма, представляющим угрозу для международной безопасности. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани, слова которого приводятся на официальном сайте ведомства.

Как подчеркнул дипломат, Тегеран "решительно осуждает террористический акт, совершенный американским правительством на территории Ирака и приведший к гибели нескольких представителей сил сопротивления, в том числе Абу Бакира ас-Саиди, одного из высокопоставленных лидеров борьбы с терроризмом и террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - прим. ТАСС)". По словам Канани, действия Вашингтона являются нарушением суверенитета и территориальной целостности Ирака и представляют "угрозу для международной безопасности и региональной стабильности".

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о нанесении американскими военнослужащими 7 февраля "одностороннего удара по Ираку", вследствие которого был убит командир шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", "ответственный за непосредственное планирование и атаки на американские силы в регионе". Согласно источникам телеканала Al Hadath, погибший, известный как Абу Бакир ас-Саиди, был причастен к нападению на контролируемый Соединенными Штатами военный объект в Иордании близ границы с Сирией, в результате которого 3 американских военнослужащих погибли, 40 получили ранения.

Официальный представитель Объединенного оперативного командования иракских ВС Тахсин аль-Хафаджи назвал удар по Багдаду "явным актом агрессии" и нарушением суверенитета Ирака.