Экс-замглавы МО Бельгии считает, что ЕС нужно пять лет на производство оружия Украине

Как сообщил генерал-лейтенант Марк Тис, оборонное производство Евросоюза находится в достаточно плохом состоянии.

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Евросоюзу понадобится еще около пяти лет на производство необходимого для помощи Украине и странам - членам сообщества оружия. Об этом в интервью изданию Politico сообщил бывший заместитель министра обороны Бельгии, генерал-лейтенант Марк Тис.

По его словам, оборонное производство ЕС находится в достаточно плохом состоянии. Он рассказал, что высшее командование еще в начале 2022 года предупреждало - потребуется "пять-семь лет", чтобы оснастить промышленность блока и достичь промышленного потенциала, необходимого для надежного сдерживания.

"Боеприпасы являются симптомом культурной проблемы внутри Европы", - сказал Тис. По его словам, опора на защиту со стороны США является оправданием недостаточного инвестирования в собственные производственные мощности в течение десятилетий.

"Оборонная промышленность Европы недостаточно сильна, чтобы поддержать Украину", - заключил он.