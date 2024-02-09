Ливанские силовики разогнали акцию протеста отставных военных в центре Бейрута

Правоохранители и армейские спецподразделения применили гранаты со слезоточивым газом

БЕЙРУТ, 9 февраля. /ТАСС/. Сотни отставных военнослужащих попытались сорвать заседание правительства Ливана, посвященное утверждению госбюджета на 2024 год. Об этом сообщил ТАСС один из участников акции протеста, состоявшейся в центре Бейрута.

"Свыше 2 тыс. отставников, требовавших увеличения пенсионных выплат, перекрыли проезды к площади Риада Сольха, чтобы помешать прибытию министров на заседание кабинета, - рассказал собеседник. - Однако силовики и подоспевшие к ним на выручку армейские спецподразделения применили гранаты со слезоточивым газом для разгона демонстрантов и оттеснили их от правительственного дворца Серай".

В ответ протестующие во главе с профсоюзным лидером Джорджем Надером заявили, что будут продолжать уличные акции в центре города "до тех пор, пока правительство не рассмотрит их справедливые требования об индексации пенсий и социальных пособий после финансового коллапса". Как напомнил собеседник, ранее объявили забастовки учителя, врачи и работники государственного сектора. "Госслужащие и отставники недовольны бюджетом, поскольку он не предусматривает увеличения зарплат, пенсий и социальных пособий", - подчеркнул он.

На пресс-конференции премьер-министр Наджиб Микати пообещал провести экстренное заседание правительства 10 февраля. "Мы не можем внести поправок в бюджет, но обсудим с министрами, что можно сделать для улучшения жизненных условий и социального обеспечения граждан", - сказал он.

В 2023 году по уровню инфляции (215%) Ливан оказался на втором месте в мире после Венесуэлы (317%) из-за острого социально-экономического кризиса. Попытки премьера Микати добиться получения финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) не были успешными. Члены парламента отказались поддержать согласованную с МВФ программу реформ, которая затрагивает банковский сектор и налоговую систему и предусматривает существенное сокращение госаппарата.