В МИД Финляндии заявили, что не опасаются нападения России, но видят в ней угрозу

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу, которая затрагивает не только одну европейскую страну, но и весь континент

ВЕНА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Финляндии на данный момент не опасаются военного нападения со стороны России, но видят в ней "экзистенциальную угрозу". Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен газете Presse.

"На данный момент мы не опасаемся обычного военного нападения. В то же время мы видим, что в долгосрочной перспективе Россия представляет собой экзистенциальную угрозу, которая затрагивает не только одну европейскую страну, но и весь наш континент", - утверждала она.

По ее оценке, в настоящее время идет "гибридная война", которая состоит в том, что Россия якобы на протяжении нескольких месяцев посылает к границе с Финляндией "людей, у которых нет должных документов".

Финские власти с ноября 2023 года стали сообщать о прибытии со стороны России граждан третьих стран, запрашивающих убежище в Евросоюзе. Всего за осень прибыло более 1,3 тыс. человек, сообщала Миграционная служба Финляндии. По решению правительства страны все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ были закрыты с 30 ноября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что этот шаг создает новые разделительные линии в Европе.

В апреле прошлого года Финляндия официально вступила в НАТО, а в декабре подписала с США соглашение о сотрудничестве в области обороны. Согласно этому договору американские войска получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что оборонное соглашение приведет к усилению напряженности между Москвой и Хельсинки.