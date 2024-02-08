СМИ: Удеа-Кастера потеряла портфель министра образования Франции

Однако она сохранила руководство министерством спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Амели Удеа-Кастера лишилась портфеля министра образования, но сохранила руководство министерством спорта, Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Телеканал отмечает, что Удеа-Кастера пробыла во главе министерства образования всего три недели. Ее отставка с этого поста связана с недавним скандалом, вызванным ее публичной критикой системы государственных школ. Ухода Удеа-Кастера добивался профсоюз учителей.

По данным BFMTV, новым министром образования назначена Николь Белубе. С 2017 по 2020 год она входила в первое правительство при президентстве Эмманюэля Макрона в качестве министра юстиции. Она также занимала пост члена Конституционного совета - высшего органа по надзору за соблюдением основного закона республики. Новым министром-делегатом по вопросам здравоохранения стал 57-летний Фредерик Валету, в прошлом журналист и мэр города Фонтенбло в столичном регионе.

Кабмин во главе с премьер-министром Габриэлем Атталем был сформирован 11 января. 34-летний Атталь, являющийся самым молодым премьером в истории Франции, сменил на посту главы правительства Элизабет Борн, отправленную в отставку Макроном. В общей сложности до настоящего времени в кабмине были заняты только 15 министерских кресел. Позиции министров - делегатов и госсекретарей оставались вакантными.

Формирование полного состава правительства затянулось из-за отказа ключевого политического союзника Макрона лидера центристской партии MoDem Франсуа Байру принять министерский портфель. По данным газеты Liberation, он последовательно отказался возглавить военное ведомство и министерство образования.

По ее данным, 72-летний политик мотивировал свой отказ тем, что он не может участвовать в работе правительства ввиду отсутствия согласия по политическому курсу. Он также отметил, что в стране "стремительно нарастает разрыв между населением и властью, отказывающейся признать кризисный характер ситуации".

По мнению Байру, "власть не понимает, как живут люди". На взгляд политика, в нынешнем правительстве "слишком много парижан и слишком мало представителей регионов". Он считает проведение реформ в таких условиях невозможным.