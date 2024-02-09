СМИ: Карлсон встретился с Эдвардом Сноуденом в Москве

По сведениям портала Semafor, разговор с экс-сотрудником американских спецслужб длился несколько часов

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон в ходе своей поездки в Москву для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным встретился с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, а также с американкой Тарой Рид, бывшей помощницей Джо Байдена в бытность его сенатором, обвинившей того в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил в четверг портал Semafor.

По его сведениям, разговор со Сноуденом длился несколько часов, однако беседа не была предназначена для программы Карлсона. Вместе с тем журналист записал интервью с Рид для своей передачи.

Бывший сотрудник американских спецслужб Сноуден в 2013 году предал огласке секретные сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров лидеров других государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США, в мае 2013 года Сноуден бежал в Гонконг и направил запросы на получение убежища властям некоторых стран, в том числе России. Сначала он проживал в отеле, а затем в квартирах клиентов канадского юриста Роберта Тиббо. 23 июня того же года Сноуден рейсом "Аэрофлота" вылетел в Москву.

1 августа 2014 года американец получил вид на жительство в РФ на три года, а в октябре того же года - бессрочный вид на жительство в России. В декабре 2022 года Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.

Рид переехала в Россию в прошло году. Весной 2020 года она обвинила Байдена в насильственных действиях сексуального характера в 1993 году, когда тот занимал пост сенатора. Рид ранее заявляла, что "потеряла все", в том числе работу, когда выступила с обвинениями в отношении политика. Она посетовала на то, что ни СМИ, ни представители Демократической партии не уделили должного внимания ее заявлениям. Байден назвал обвинения со стороны Рид неправдой. Он отметил, что в той версии, которую она изложила журналистам, есть нестыковки.