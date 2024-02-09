В Словакии утвердили реформу уголовного законодательства и упраздение спецпрокуратуры

По данным агентства ТАСР, законодательная инициатива кабинета министров прошла через парламент при поддержке депутатов от партий правительственной коалиции

БРАТИСЛАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии утвердил предложенную правительством реформу уголовного законодательства и ликвидацию в стране управления специальной прокуратуры. Об этом сообщило информационное агентство ТАСР.

Законодательная инициатива кабмина прошла через парламент при поддержке депутатов от партий правительственной коалиции, располагающей в нем 79 из 150 кресел. За голосовали 78 из присутствовавших на заседании парламентариев.

Находящиеся в парламентской оппозиции либеральные партии, потерявшие в Словакии власть по итогам состоявшихся в сентябре 2023 года парламентских выборов, резко критикует реформу, предусматривающую, в частности, смягчение уголовной ответственности за некоторые виды экономических преступлений, а также упразднение спецпрокуратуры. Это ведомство занимается расследованием наиболее резонансных дел, ряд фигурантов которых связан с большой политикой. Оно, по мнению кабмина, возглавляемого социал-демократом Робертом Фицо, должно прекратить существование в марте.

В Словакии с конца 2023 года проходят антиправительственные митинги, на которых сохранение спецпрокуратуры в структуре правоохранительных органов выдвигается в качестве основного требования. Акции протесты организуют либеральные партии. Они состоялись 8 февраля в 15 городах республики и собрали, согласно словацким СМИ, тысячи активистов.

Оппозиция заявляет, что нынешние власти уничтожают правовое государство. Президент Словакии, либерал по убеждениям Зузана Чапутова также выступила против ускоренного внесения изменений в национальный уголовный кодекс и ликвидации спецпрокуратуры. Ожидается, что она наложит вето на решение парламента и обратится в Конституционный суд. Еврокомиссия, позицию которой поддержало посольство США в Словакии, в декабре призвала правительство пересмотреть решение о ликвидации управления. Европарламент принял 17 января резолюцию с осуждением планов словацкого кабмина реформировать уголовное законодательство.