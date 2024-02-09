Байден назвал лидера Египта президентом Мексики после заверений, что не жалуется на память

Президент США отдельно отметил, что у американских избирателей нет опасений по поводу его состояния здоровья

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Глава администрации США Джо Байден назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики после заверений об отсутствии жалоб на остроту ума и память.

"Как вы знаете, первоначально президент Мексики ас-Сиси не хотел открывать ворота, чтобы позволить доставку гуманитарных материалов", - сказал Байден, выступая в четверг вечером перед журналистами в Белом доме. Он комментировал перспективы заключения новой сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, направленной на освобождение заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа. Судя по всему, президент США имел в виду контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.

Буквально за пару минут до того, как назвать ас-Сиси президентом Мексики, Байден, которому 81 год, ответил на несколько вопросов репортеров о состоянии его здоровья. Причем он фактически пару раз вспылил. "Моя память в порядке", - категорически заявил в одном случае Байден. Когда же его внимание акцентировали на опасениях избирателей в США по поводу состояния его здоровья, он отверг такую постановку вопроса. "[Опасения есть] только у некоторых из вас (то есть представителей средств массовой информации - прим. ТАСС)", - считает Байден.

Выступая 4 февраля на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе (штат Невада), руководитель американской администрации заявил, что вскоре после прихода в Белый дом встречался с президентом Франции Франсуа Миттераном, умершим в 1996 году. Инаугурация Байдена состоялась в январе 2021 года. А 7 февраля на такого же рода мероприятии в Нью-Йорке Байден заявил, что в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем. Между тем Коль умер в 2017 году.