Министр Республики Корея заявил об опасности провокаций КНДР в связи с выборами в США

Ким Ён Хо также отметил, что в результате президентской гонки могут произойти изменения в политической ситуации Соединенных Штатов

ТОКИО, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Южной Кореи не исключают, что КНДР может пойти на военные провокации в этом году, учитывая проведение крайне важных для всего мира выборов, в том числе в США и Южной Корее. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо в интервью японской газете Yomiuri.

"В этом году будут выборы, имеющие глобальное значение. В результате [этот год] станет годом, когда результаты [этих выборов] окажут большое влияние на международный порядок. Крайне высока вероятность того, что Северная Корея в этом году предпримет военные провокации", - сказал он. По словам министра, "возможны разные сценарии, в том числе провокации на Северной разграничительной линии в Желтом море", которую в Сеуле считают фактической морской границей с КНДР, и в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Говоря о выборах американского президента, Ким Ён Хо отметил, что в зависимости от их результатов "могут произойти изменения в политической ситуации в США". В этом случае, считает министр, Южной Корее и Японии нужно будет сотрудничать, чтобы повлиять на позицию Вашингтона.

В избирательной гонке в США принимает участие экс-президент Дональд Трамп. Во время пребывания у власти он несколько раз встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако стороны в итоге не смогли прийти к согласию.