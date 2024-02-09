Президент Молдавии хочет внести в Конституцию итоги референдума о вступлении в ЕС

Майя Санду считает, что "тогда будет уверенность, что этот процесс необратим, потому что весь политический класс должен будет следовать и реализовывать решение граждан Молдавии"

КИШИНЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что итоги предложенного ею референдума о вступлении страны в ЕС необходимо прописать в Конституции.

"Референдум республиканский, конституционный, на котором граждане Молдавии примут решение, и это решение будет прописано в конституции страны. И тогда будет уверенность, что этот процесс необратим, потому что весь политический класс должен будет следовать и реализовывать решение граждан Молдавии", - заявила Санду в эфире телеканала Moldova 1.

В конце 2023 года она сообщила о намерении баллотироваться на второй президентский срок и предложила парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления Молдавии в ЕС. Парламент, который контролирует поддерживающая Санду правящая Партия действия и солидарности (ПДС), проголосовал за внесение в избирательный кодекс изменений, позволяющих проводить республиканский референдум в день парламентских и президентских выборов. Со своей стороны депутаты оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) Молдавии оспорили в Конституционном суде (КС) эти изменения. Они обвинили главу государства в намерении использовать плебисцит для спасения падающей популярности как своей, так и правящей партии на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции.

Бывшие президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин, которые возглавляют Партии социалистов и Партию коммунистов, лидер Партии развития и объединения, экс-премьер Ион Кику, представители Гражданского конгресса и других оппозиционных формирований отказались от приглашения Санду провести консультации по вопросу референдума. А бывший глава ЦИК Молдавии Юрий Чокан назвал ее инициативу "нечестной и несерьезной", указав, что, разрешив проведение референдума в день выборов, власти оставили прежней порог явки, который составляет всего 33%. Если половина из них проголосует положительно, то основной закон могут изменить голосами всего 17% всего числа избирателей, "то есть меньшинством меньшинства", пояснил он.

Летом 2022 года в Молдавии начались антиправительственные протесты, участники которых требовали отставки Санду и правительства, которое обвиняли в катастрофическом падении уровня жизни в стране. В ответ президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам. В Молдавии были арестованы десятки активистов разных партий, приостановлено вещание 12 телеканалов, предоставлявших эфир оппозиции, заблокированы десятки информационных порталов.