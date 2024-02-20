Вагенкнехт заявила, что правящая в ФРГ коалиция может втянуть Германию в войну

Депутат Бундестага призвала к мирным переговорам по Украине

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Германский политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт предупредила об опасности поставок на Украину дальнобойного оружия и выступила против планов фракций партий, входящих в правящую в ФРГ коалицию (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), вынести за обсуждение парламента резолюции о необходимости передачи Киеву таких боевых систем.

"Это опьяненное войной предложение означает новую ступень эскалации и представляет собой реальную угрозу для нашей страны", - приводит слова Вагенкнехт агентство DPA. Она отметила, что СДПГ, "Зеленые" и СвДП хотят перенести конфликт на территорию России. "Это не принесет Украине мир, но втянет Германию в войну", - считает депутат. Она снова призвала к мирным переговорам.

В резолюции фракции правящих партий в Бундестаге требуют от собственного правительства поставок Украине дальнобойных боевых систем и боеприпасов для того, что ВСУ якобы были в состоянии наносить "в соответствии с международным правом прицельные удары по стратегически важным объектам в тылу" российских сил. Название крылатых ракет Taurus, о которых, очевидно, идет речь, в документе прямо не упоминается. Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование на этой неделе.

О ситуации вокруг поставок Taurus Киеву

17 января Бундестаг большинством голосов отклонил резолюцию консервативной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставке Украине ракет Taurus. Киев давно просит Берлин передать ракеты Taurus, но канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор сдержанно реагировал на призывы украинской стороны и в октябре прошлого года принял решение пока не делать этого. Он неоднократно говорил, что все поставки оружия согласовываются с партнерами, в том числе за океаном, и отмечал, что приоритетом ФРГ по-прежнему является обеспечение Украины средствами противовоздушной обороны и артиллерийскими боеприпасами.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше - до 500 км.