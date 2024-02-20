В МИД Бразилии назвали спектаклем вызов Израилем бразильского посла в музей Холокоста

По данным ведомства, такое решение "неприемлемо" и не соответствует дипломатической практике

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 февраля. /ТАСС/. МИД Бразилии посчитал "спектаклем" решение израильских властей вызвать посла Бразилии в Израиле Фредерику Мейера в иерусалимский музейно-исследовательский комплекс изучения Холокоста Яд Вашем. Об этом источники в ведомстве сообщили телеканалу CNN Brasil.

Собеседники канала указали, что такое решение "неприемлемо" и не соответствует дипломатической практике.

Позднее в понедельник глава бразильского внешнеполитического ведомства Мауро Виэйра в ответ вызвал посла Израиля Даниэля Зоншайна, указывает CNN Brasil. Разговор продолжался около 30 минут, во время беседы глава МИД Бразилии выразил израильскому дипломату "недовольство и удивление" в связи с тем, что президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва был объявлен персоной нон грата в Израиле.

Виэйра, как отмечает телеканал, не стал извиняться за слова Лулы да Силвы, сравнившего действия Израиля в секторе Газа с преступлениями Гитлера. При этом министр подтвердил позицию Бразилии. "Если мы хотим сохранить двусторонние отношения, что в наших интересах, то то, что произошло сегодня, не способствует этому", - сказал глава МИД, обращаясь к израильскому послу.

Спор Израиля и Бразилии

Лула да Силва 18 февраля заявил, что массовые убийства гражданского населения в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля по своему характеру могут сравниться с преступлениями Гитлера в отношении евреев. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал слова президента Бразилии "серьезными и постыдными" и сообщил, что вместе с министром иностранных дел Исраэлем Кацем принял решение немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для "строгого представления".

19 февраля Кац объявил президента Бразилии персоной нон грата до тех пор, пока тот не извинится и не откажется от сравнения Израиля с гитлеровской Германией. Спецпредставитель Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим заявил, что глава государства не намерен извиняться. Позднее в тот же день, как сообщала газета Folha de S. Paulo, президент Бразилии распорядился отозвать посла республики в Тель-Авиве для консультаций.