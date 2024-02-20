Лукашенко: Запад хочет нанести глобальное поражение Белоруссии и РФ и поделить земли

По словам президента Белоруссии, "таким образом формируются предпосылки для нового передела европейского континента"

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Стратегия Запада состоит в том, чтобы нанести глобальное поражение Белоруссии и России, а потом разобраться и с их территориями. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

"Они в Европе считают, что, дословно, "по итогам этой войны (конфликта на Украине - прим. ТАСС) должны произойти территориальные изменения. Польша имеет законные права на часть современной Беларуси. А демократическая Беларусь в качестве компенсации должна получить часть территории побежденной России. Вот и вся стратегия", - сказал Лукашенко его цитирует агентство БелТА.

По его словам, Запад стремится "нанести глобальное поражение Беларуси и России и потом разобраться и с территориями, и прочим". "Вы понимаете, какой замес, какая бойня развернется на этих землях", - сказал Лукашенко. По его словам, "таким образом формируются предпосылки для нового передела европейского континента".