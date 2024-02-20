В ЕС заявили, что рано говорить о том, когда Грузия сможет присоединиться к ЕС

Сначала надо выполнить все условия и провести все реформы, заявил еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Говорить о том, когда Грузия сможет присоединится к ЕС, пока преждевременно, сначала надо выполнить все условия и провести все реформы, заявил еврокомиссар по расширению Оливер Варгелий на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Грузия.

"Пока рано говорить о том, когда Грузия сможет присоединиться к ЕС. Может быть, в 2030 году, может быть, раньше. Есть условия для вступления. Если к 2030 году Грузия будет готова выполнить все условия, то мы будем готовы принять Грузию", - сказал Варгелий.

"Все должны понимать. Дверь открыта. Теперь вы должны пройти через нее. Это процесс, основанный на заслугах, вы должны выполнить условия, провести реформы. Не надо ожидать большего", - сказал в свою очередь глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.