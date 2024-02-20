СМИ: стекла машины главы МВД Эстонии разбили по наводке спецслужб РФ

По данным гостелерадио ERR, спецслужбы РФ координировали гибридную операцию, целью которой, как считает прокуратура, "было посеять страх и создать напряженность в обществе"

ВИЛЬНЮС, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция безопасности Эстонии назвала подозреваемых в порче легковых автомобилей министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и местного журналиста Андрея Шумакова, они якобы действовали по заданию российских спецслужб. Об этом сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR.

По информации государственной прокуратуры, в рамках расследования уголовного дела были задержаны 10 человек, которые, как утверждает полиция безопасности, якобы действовали по поручению российских спецслужб.

Собранные следствием данные свидетельствуют, что спецслужбы РФ координировали гибридную операцию, целью которой, как считает прокуратура, "было посеять страх и создать напряженность в обществе".

Инцидент произошел в декабре 2023 года. Неизвестные разбили стекла автомобиля Ляэнеметса, являющегося председателем Социал-демократической партии Эстонии. Как установила полиция, тогда же в Таллине были повреждены еще два автомобиля.