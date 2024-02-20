В Белоруссии заявили, что Запад создает условия для насильственной смены строя в стране

Глава КГБ Иван Тертель также сказал, что Западом уделяется повышенное внимание "использованию так называемой пятой колонны, действующей на территориях Польши, Литвы, Украины" в виде отдельных структур оппозиции

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Запад продолжает принимать меры по созданию условий для неконституционной смены власти в Белоруссии. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель, выступая на расширенном совещании президента страны с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

"Западом последовательно реализуются меры по давлению на нашу страну. Прежде всего это незаконные экономические санкции, попытки отрыва от традиционных рынков, разрыва кооперационных связей с партнерами из стран СНГ, что должно вызвать - цитирую - "голодные бунты", привести к созданию условий для насильственной смены конституционного строя в Беларуси", - цитирует Тертеля агентство БелТА.

Глава КГБ также сказал, что Западом уделяется повышенное внимание "использованию так называемой пятой колонны, действующей на территориях Польши, Литвы, Украины в виде отдельных структур беглых (оппозиции - прим. ТАСС), которые, по сути, превратились в центры подрывной деятельности против Беларуси".