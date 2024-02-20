Лидер АдГ заявил, что на Западе заговорили о санкциях, не выяснив причин смерти Навального

Тино Хрупалла также отметил, что "хорошо, что с российским послом по крайней мере говорят"

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель "Альтернативы для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла считает достойным внимания то, что западные политики уже начали говорить о новых санкциях против России, хотя причины и обстоятельства смерти Алексея Навального до сих пор не выяснены.

"Пока не известны обстоятельства, пока не известны причины, а уже снова говорят о новых санкциях", - сказал он на пресс-конференции. Хрупалла отметил, что все это "достойно внимания".

Коснувшись вызова посла России в МИД ФРГ, Хрупалла отметил, что "хорошо, что с российским послом по крайней мере говорят". "Это дипломатия, и мы требуем этого", - добавил сопредседатель АДГ. В понедельник МИД Германии объявил о вызове посла России в Берлине Сергея Нечаева.

16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.