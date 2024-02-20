В США заявили, что будут вводить санкции против Белоруссии, убеждая ее не поддерживать СВО

По словам зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Кристофера Смита, страна продолжит привлекать президента республики Александра Лукашенко к ответственности и убеждать его прекратить поддерживать конфликт

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены продолжать вводить односторонние санкции в отношении Белоруссии вместе с партнерами на Западе, убеждая Минск не поддерживать специальную военную операцию (СВО) России на Украине. Об этом сообщил на онлайн-брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит.

Он напомнил, что Вашингтон уже неоднократно применял за последние пару лет различные ограничительные меры против властей в Минске во главе с президентом Александром Лукашенко. Смит заявил, что США уже ввели санкции в отношении Лукашенко "не только в связи с его атаками на демократию и права человека", но и за его поддержку СВО.

"Мы продолжим поступать таким образом, принимая пропорциональные и соответствующие меры. И мы продолжим поступать таким образом вместе с союзниками и партнерами, включая Европейский союз, чтобы привлекать <...> Лукашенко к ответственности и убеждать его прекратить поддерживать войну (СВО - прим. ТАСС) [президента России Владимира] Путина на Украине", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.