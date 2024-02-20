Вашингтон пытается получить консульский доступ к арестованной гражданке РФ и США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби напомнил об "опасности, грозящей американским гражданам в России"

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Администрация США работает над получением консульского доступа к имеющей российско-американское гражданство жительнице Лос-Анджелеса Ксении Карелиной, арестованной в Екатеринбурге. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном онлайн-брифинге для журналистов.

"Нам известно об аресте гражданки РФ и США, и мы пытаемся получить больше информации и обеспечить консульский доступ к ней. Из уважения к ее частной жизни мы не собираемся предоставлять больше деталей", - сказал он.

"Я хочу еще раз напомнить о нашем настоятельном предупреждении об опасности, грозящей нашим гражданам в России. Если вы гражданин США, в том числе с двойным гражданством, проживающий в России или путешествующий по ней, то вы должны немедленно покинуть страну прямо сейчас, если можете, и это четко указано в наших рекомендациях по поездкам в Россию. Конечно, само собой разумеется, если вы гражданин США, у вас есть американский паспорт и вы не ездили в Россию, но собираетесь поехать, то мы настоятельно рекомендуем вам не делать этого", - заявил Кирби.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили ТАСС, что 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая гражданства РФ и США, арестована в Екатеринбурге по делу о госизмене в виде сбора средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свердловский областной суд рассмотрит 29 февраля апелляцию Карелиной, которую американские СМИ называют балериной. Женщине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 6 апреля.