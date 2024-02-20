ХАМАС уведомило Катар о начале передачи медикаментов заложникам в Газе

Такая передача осуществляется в рамках реализации соглашения между движением и Израилем

ДУБАЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС уведомило власти Катара о начале передачи медикаментов заложникам, удерживаемым в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Государство Катар получило подтверждение от ХАМАС о получении партии медикаментов и начале их доставки заложникам в секторе Газа в рамках реализации соглашения между ХАМАС и Израилем, которое было достигнуто при посредничестве Катара и Франции в прошлом месяце", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в X (ранее Twitter).

Дипломат также подчеркнул, что Катар продолжит посреднические усилия и взаимодействие с международными партнерами в вопросе освобождения заложников и доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Ранее Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения, которое предполагает доставку гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа в обмен на передачу медикаментов удерживаемым в анклаве заложникам. Катар доставил партию медикаментов в египетский город Эль-Ариш, откуда груз был перенаправлен в сектор Газа через пограничный контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный в северной части Синайского полуострова.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии.