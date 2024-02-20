МИД Египта назвал вето США "позорным прецедентом" в истории СБ ООН

Ведомство отметило, что решительно осуждает "избирательность и двойные стандарты"

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. Применение США право вето в Совете Безопасности (СБ) ООН в отношении резолюции о прекращении огня в Газе является "постыдным прецедентом" в истории данной международной структуры. Такое мнение выразило Министерство иностранных дел Египта.

"Египет полагает, что воспрепятствование принятию резолюции, в которой содержится призыв к прекращению огня в конфликте, унесшем жизни уже более 29 тыс. мирных жителей, <...> является позорным прецедентом в истории Совета Безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице египетского МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что возлагают на СБ ООН "моральную ответственность за рост числа жертв среди палестинского гражданского населения", причиной которого являются действия израильских военных в анклаве.

МИД Египта подчеркнул, что решительно осуждает "избирательность и двойные стандарты", которые игроки на международной арене используют в случае вооруженных противостояний, и отметил, что подобное положение дел "ставит под сомнение дееспособность существующих рабочих механизмов, особенно Совета Безопасности, на который возложена ответственность за предотвращение и урегулирование вооруженных конфликтов". В ведомстве пообещали, что, несмотря на решение США, Египет продолжит добиваться введения в Газе режима прекращения огня и обеспечения регулярных поставок туда гуманитарной помощи в достаточных объемах. Египетский МИД также указал, что не приемлет проведение Израилем военных операций в городе Рафах и отвергает любые формы принудительного выселения палестинцев с их территорий.

Ранее во вторник Соединенные Штаты применили право вето в Совете Безопасности ООН в отношении представленной Алжиром резолюции, в которой содержится требование о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай, Великобритания воздержалась, - таким образом, против резолюции выступили только США.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.