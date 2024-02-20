МИД Аргентины выступил за скорейшее установление причин смерти Навального

Правительство просит Россию провести расследование

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 февраля. /ТАСС/. Правительство Аргентины просит власти России провести расследование для скорейшего установления обстоятельств смерти Алексея Навального.

"Правительство Аргентины призывает власти Российской Федерации провести расследование, которое как можно скорее прольет свет на случившееся", - говорится в заявлении МИД южноамериканской страны.

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.