Посла РФ вызвали в МИД Португалии в связи со смертью Навального

Российские дипломаты были также вызваны в МИД Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции, Эстонии.

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Посол России в Лиссабоне Михаил Камынин был вызван в Министерство иностранных дел Португалии в связи со смертью Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства республики.

"МИД вызвал посла РФ в Лиссабоне", - отмечается в коммюнике.

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.

17 февраля внешнеполитическое ведомство Великобритании вызвало советника-посланника России в связи со смертью Навального. В последующие дни российские дипломаты были также вызваны в МИД Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции, Эстонии.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.