СМИ: посла РФ вызвали в МИД Италии

По данным агентства ANSA, это связано с "делом Алексея Навального"

РИМ, 20 февраля. /ТАСС/. Посол России в Риме Алексей Парамонов был вызван в Министерство иностранных дел Италии. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском внешнеполитическом ведомстве.

По их сведениям, вызов главы российской дипмиссии связан с "делом Алексея Навального".

В понедельник министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на своей странице в X информировал, что встретился в Брюсселе с вдовой Навального Юлией и "обещал ей полную поддержку Рима".

16 февраля Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального в колонии. По данным ведомства, он после прогулки почувствовал себя плохо и потерял сознание. Медики немедленно начали оказывать помощь заключенному, реанимировать его пытались более получаса.

17 февраля внешнеполитическое ведомство Великобритании вызвало советника-посланника России в связи со смертью Навального. В последующие дни российские дипломаты были также вызваны в МИД Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Финляндии, Франции, ФРГ, Швеции, Эстонии.

Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль считает звучащие со стороны Запада заявления насчет смерти Навального оголтелыми и абсолютно недопустимыми с учетом того, что пока нет никакой информации о причинах случившегося.