Лукашенко: Запад выделяет белорусской оппозиции средства только на силовой захват власти

Белорусский президент отметил, что противники властей республики, находящиеся на территории соседних государств, хотят "захватить клочок земли" и объявить себя действующим правительством

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Запад готов выделять находящимся за рубежом представителям белорусской оппозиции средства только на реализацию сценариев силового захвата власти в республике, потому что с помощью других мер "повалить Беларусь не получится". Об этом на совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Сегодня из-за рубежа отдельные сторонники перемен заявляют о намерении зайти в Беларусь для ее освобождения, захватить хотя бы какой-то районный центр, ну типа Малориты или Кобрина (административные центры приграничных с Украиной районов Брестской области - прим. ТАСС), объявить там независимую Беларусь и отсюда начинать действовать", - сказал Лукашенко, видеозапись фрагмента выступления которого опубликовал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

По словам белорусского лидера, представителям оппозиции "надо легализоваться в Беларуси хотя бы на квадратном метре". "И решать эту проблему они будут силовым путем. Почему? Они и готовы бы в СМИ там вякать, нас подкритиковывать, у свиней, поросят интервью брать. Но те, кто дают деньги, а вы знаете, кто [их дает], им этот сценарий уже не нужен. Этим сценарием повалить Беларусь не получится. Один остался - вооруженная борьба. На это дают деньги", - пояснил Лукашенко.

Он напомнил, что на территории соседних государств противники белорусских властей "готовят хоругви, готовят полки, как они их называют". "Цель - минимум захватить клочок земли и объявить себя действующей властью. Наши беглые и их кураторы от спецслужб ведут целенаправленные поиск и вербовку лиц, которые могут совершить теракты и диверсии. Фактов хватает", - сказал белорусский лидер.

"Это хорошо, что террористы установлены и задержаны. Но встает вопрос: если у нас граница на замке, как эти боевики смогли доставить [в Белоруссию] средства поражения и организовать схроны? Не забывайте об этом. Я это вижу, эту проблему я вижу", - сказал Лукашенко участвовавшим в совещании силовикам.

О планах противников белорусских властей "группой от 100 до 300 человек зайти со стороны Украины" и захватить "населенный пункт, желательно районного значения", в октябре 2022 года сообщил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель. По его словам, после захвата "плацдарма" боевики планировали "потихоньку двигаться в сторону Минска".