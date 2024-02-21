В Госдепе заявили, что США не считают деятельность Ассанжа журналистикой

Основателю WikiLeaks в Соединенных Штатах грозит 175 лет тюремного заключения

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Американская администрация не считает деятельность основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа журналистикой. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге для журналистов.

"Я просто скажу, что никогда не слышал, чтобы журналист говорил, что помочь источнику взломать правительственный компьютер с целью украсть информацию - это законная журналистская практика. Взламывать что-либо с целью кражи - не законная журналистская деятельность", - сказал он.

Миллер при этом утверждал, что США поддерживают независимую прессу как внутри страны, так и в мире. По его словам, "свободная пресса полезна не только народу США, но и тем, кто работает в правительстве", поскольку "заставляет работать усерднее", "обдумывать решения" и "убеждаться, что они полностью представляют интересы американского народа". "Но в то же время, помощь кому-то во взломе - это преступление. Взлом ведь преступление? Помочь кому-то взломать правительственную сеть в связи с этим... Я не думаю, что какой-либо журналист счел бы это законной журналистской деятельностью", - подчеркнул он.

В 2021 году портал Yahoo News сообщил со ссылкой на источники, что в 2017 году несколько представителей администрации США и сотрудников ЦРУ высокого ранга обсуждали возможность похищения и даже убийства Ассанжа. Подобные внутренние планы якобы были частью кампании против WikiLeaks. Разведывательное управление также намеревалось расширить масштабы слежки за организацией, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть их электронные устройства.

Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения.