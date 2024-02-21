В Пентагоне заявили, что США не будут рисковать военными арсеналами, направляя их ВСУ

Пресс-секретарь американского министерства обороны Сабрина Сингх подчеркнула, что в отсутствие бюджета федерального правительства на 2024 год ведомство вынуждено работать за счет законопроекта о временном финансировании

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. У Пентагона есть полномочия, чтобы поставить Киеву военную помощь из своих арсеналов еще на $4 млрд, но он не будет делать этого, пока Конгресс не одобрит законопроект о дополнительном финансировании. Об этом заявила на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

Ее спросили, почему "институт с бюджетом в $800 млрд" не может "рискнуть" и направить вооружения из своих запасов на оставшиеся $4 млрд.

"Вы сами ответили на вопрос так, как это сделала бы я: это риск. Это абсолютный риск. У нас нет средств, необходимых для восполнения собственных арсеналов, поэтому мы не можем этого сделать. Мы не можем взять и выделить еще пакеты PDA (срочную военную помощь из арсеналов Пентагона - прим. ТАСС), пока у нас не будет средств на их восполнение", - сказала Сингх.

Она напомнила, что в отсутствие бюджета федерального правительства США на 2024 год Пентагон вынужден работать за счет законопроекта о временном финансировании. Как считает Сингх в таких условиях оборонное ведомство функционирует "будто с одной рукой, связанной за спиной".

13 февраля Сенат Конгресса США при поддержке республиканцев принял законопроект, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Из них $60,06 млрд сенаторы предлагают направить на поддержку Украины, 14,1 млрд - на помощь Израилю. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон указал 12 февраля, что подготовленный в Сенате документ не затрагивает пограничный кризис - "наиболее серьезную проблему", стоящую перед США. Кроме того, Джонсон, занимающий в государственной иерархии США третий по значимости пост, называл выработанный сенаторами вариант законопроекта "заведомо непроходным" в Палате представителей. Впоследствии он также подтвердил, что не собирается сейчас выносить на голосование этот документ. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.