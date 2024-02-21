Белый дом: спикер Джонсон вредит США, отказываясь провести голосование по помощи Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что он не должен играть в политические игры

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Белый дом обвинил спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона (республиканец от штата Луизиана) в нанесении ущерба американской безопасности и политических играх из-за того, что он не выставил на голосование законопроект, предусматривающий выделении новой помощи Украине.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая 20 февраля на вопросы журналистов на борту самолета президента США во время его следования в Калифорнию, утверждала, что Джонсон "активно вредит национальной безопасности Америки". "Сенат сделал свою работу, приняв двухпартийный законопроект по реагированию на риски в сфере национальной безопасности, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Это было чрезвычайно важно, и это было сделано на двухпартийной основе", - подчеркнула Жан-Пьер. "Нам нужно, чтобы Палата представителей сделала шаг", - добавила она, подчеркнув, что конгрессмены ранее ушли на двухнедельный перерыв.

"Действовать должен спикер Джонсон. Он уже заявил, что эти законопроекты мертвы. Так быть не должно. Он не должен играть в политические игры. Он не должен играть с нашей национальной безопасностью. Это зависит от спикера Джонсона. Это вопрос к спикеру Джонсону, почему он продолжает говорить, что эти законопроекты мертвы, когда мы точно знаем, что, если бы он вынес на голосование законопроект о запросе средств на нужны национальной безопасности, поступивший из Сената <...>, он бы был одобрен при двусторонней поддержке", - полагает Жан-Пьер.

"Спикера Палаты представителей шатает из стороны в сторону, он сам не знает, чего хочет. Ему решать, хочет ли он провести серьезный разговор", - отметила представитель Белого дома. "Договоренности по национальной безопасности, одобренные Сенатом, перед ним. Договоренности по границе перед ним. Но он продолжает утверждать, что эти вещи непроходные", - сказала она, несколько раз повторив утверждение о несерьезности спикера. "Даже в его фракции говорят, что если законопроект будет вынесен на голосование, его одобрят обе партии. <...> А он просто заявляет, что он непроходной. Он даже не попытался пройти через этот процесс, посмотреть, как можно провести его через Палату представителей. И где же серьезность?" - добавила Жан-Пьер.

Представитель Белого дома не дала однозначного ответа на вопрос о том, почему президент США Джо Байден не использует свои полномочия, которые позволяют ему собрать Конгресс для проведения специального заседания.

Споры в Конгрессе

Американская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по указанному законопроекту.