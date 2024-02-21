NYT: сдача Авдеевки может иметь разрушительные последствия для морального духа ВСУ

По данным издания, потеря населенного пункта показывает, какое влияние на боевые действия оказывает неспособность Конгресса США одобрить помощь Украине

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Потеря украинскими войсками контроля над Авдеевкой может иметь разрушительные последствия для и без того слабого морального духа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник сообщила газета The New York Times.

По словам западных чиновников и украинских военных, в результате боев за Авдеевку "сотни украинских военных могли попасть в плен", что является "катастрофической потерей" для ВСУ. Как указывают американские официальные лица, моральный дух среди украинцев падает после неудач на фронте и смены военного руководства. Потеря Авдеевки может оказаться "более значимым" событием, чем казалось сначала.

Сдача украинцами Авдеевки, как отмечает издание, показывает также, какое влияние на боевые действия оказывает неспособность Конгресса США одобрить помощь Украине.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска также обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны РФ, сейчас войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.