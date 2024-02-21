Маск предложил ввести драконовские наказания за хранение фентанила в США

Предприниматель считает, что это может быть одним из решений наркотической проблемы в Соединенных Штатах

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Введение драконовских наказаний за хранение фентанила может быть одним из решений наркотической проблемы в США. Такое мнение выразил во вторник предприниматель Илон Маск.

"Нам нужно либо легализовать фентанил, чтобы наркоманы случайно не принимали смертельные дозы, либо ввести драконовские наказания за хранение фентанила. Если власти откажутся сделать последнее, мы должны по крайней мере попробовать первое, чтобы увидеть, будет ли происходить меньше трагедий", - написал Маск на своей странице в X (ранее Twitter).

Ранее бывший президент США Дональд Трамп предложил ввести смертную казнь для наркодилеров, так как, по его мнению, другие меры не решат проблемы.

В прошлом году федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США сообщали, что уровень смертности в стране от передозировки ввозимым с территории Мексики опиоидным синтетическим анальгетиком фентанилом вырос почти в четыре раза с 2016 по 2021 год. Как отметили в ЦКПЗ, США сталкиваются с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.