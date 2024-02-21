CNN: Байден поручил своим помощникам представить Трампа невменяемым

По данным телеканала, президент США дал задание привлекать внимание общественности к "сумасшедшим" речам бывшего американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил своим помощникам по предвыборному штабу активизировать усилия и представить бывшего американского лидера Дональда Трампа невменяемым и непригодным для второго президентского срока. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их словам, Байден поручил "более решительно сосредоточиться на подстрекательских комментариях" Трампа и привлекать внимание общественности к "сумасшедшим" речам бывшего американского лидера.

Как отмечает телеканал, Байден хочет представить Трампа "невменяемым и непригодным для должности" президента.

Ранее сам Трамп заявлял, что Байден является президентом с самым низким коэффициентом интеллекта за всю историю страны. Экс-глава государства отмечал, что Байден является некомпетентным для своей должности, он даже не может самостоятельно найти сцену во время публичных выступлений.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден объявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года. Он считается наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.