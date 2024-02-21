Карлсон считает, что американские спецслужбы следили за ним перед интервью с Путиным

Журналист также выразил мнение, что они читали его текстовые сообщения

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Журналист Такер Карлсон считает, что за ним следили спецслужбы США перед интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во вторник в интервью интернет-изданию Blaze.

"Мне позвонил журналист [газеты] New York Times, моему другу звонил их другой репортер, они спрашивали, когда будет интервью с Путиным. Они не могли об этом знать, я никому не говорил, ни жене, ни продюсеру, ни детям <...>. Очевидно, они [спецслужбы США] сделали это опять, они слили New York Times [информацию], чтобы сорвать интервью", - сказал журналист. Карлсон добавил, что считает, что спецслужбы читали его текстовые сообщения.

Число просмотров интервью Владимира Путина на официальных страницах Такера Карлсона составило свыше 204 млн в X и более 18 млн - в YouTube. При этом оно размещалось и на многих других площадках. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что главной задачей интервью было прорваться через информационную блокаду на Западе и быть услышанным - Путин этой беседой добился.