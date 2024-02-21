Министр нефти Ирана обвинил Израиль в диверсии на газопроводе

По словам Джавада Оуджи, в результате "израильского заговора были повреждены лишь несколько ответвлений газопровода"

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Джавад Оуджи обвинил Израиль в диверсии с целью выведения из строя основного газопровода страны 14 февраля. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По словам министра, в результате "израильского заговора были повреждены лишь несколько ответвлений газопровода", "цели диверсии достичь не удалось". Оуджи подчеркнул, уже через два часа после взрыва специалисты начали работу по восстановлению газоснабжения и "данный заговор не имел никаких последствий для [обеспечения газом] городов и населенных пунктов".

14 февраля около часа ночи на главной линии газопровода в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария произошли два взрыва, за которыми последовал пожар. Министр нефти назвал произошедшее диверсией и саботажем.

17 февраля газета The New York Times написала, что именно Израиль мог 14 февраля осуществить секретные атаки на две ветки газопровода в Иране.