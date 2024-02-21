Пашинян отправился во Францию с рабочим визитом

В ходе визита премьер-министр Армении встретится с президентом страны Эмманюэлем Макроном

ЕРЕВАН, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отправился во Францию с двухдневным рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян отбыл во Францию с двухдневным рабочим визитом. Сегодня премьер-министр встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Вечером премьер-министр Армении и президент Франции примут участие в процессе захоронения останков армянского героя движения Сопротивления Мисака Манушяна и его жены Мелине в Пантеоне величайших деятелей Франции", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что в ходе визита Пашинян также встретится с председателем Сената Франции Жераром Ларше, премьер-министром Габриэлем Атталем, мэром Парижа Анн Идальго.