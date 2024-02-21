Пентагон обсудил с технологическими компаниями использование ИИ в военной сфере

По данным газеты, большой интерес для военных и разведывательных служб представляют технологии больших языковых моделей, например ChatGPT

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Чиновники Пентагона провели встречу с лидерами технологических компаний для того, чтобы обсудить с ними возможности использования искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Согласно изданию, чиновники таким образом "обратились за помощью" к промышленникам, отметив, что, вероятно, американскому министерству обороны не имеет смысла создавать собственные модели ИИ. "Мы не сможем сделать это без вас", - приводит газета слова главы отдела цифровых технологий и искусственного интеллекта в Министерстве обороны США Крейга Мартелла, который выступил с речью на открытии четырехдневного симпозиума, посвященного этой теме.

"Все хотят управлять данными. <...> Все так сильно этого хотят, что готовы поверить в волшебство", - также отметил он. При этом Мартелл отказался обсуждать возможности противников во время своего выступления, указав, что эта тема будет рассмотрена позже на секретном заседании.

Как подчеркнула газета, большой интерес для военных и разведывательных служб представляют технологии больших языковых моделей (LLM), например ChatGPT. Они позволяют за короткий срок обработать большое количество информации и выделить из нее основные моменты. Необходимость таких технологий отметил капитан Военно-морских сил США Ксавье Луго, который считает, что они "имеют решающее значение". Исследователи подчеркивают, что большие языковые модели могут применяться также для обучения офицеров и помогать в принятии различных решений в режиме реального времени.

По информации The Washington Post, программа конференции на этой неделе предусматривает обсуждение таких тем, как этика использования ИИ в обороне, вопросы кибербезопасности и то, как технология может быть интегрирована в ежедневный рабочий процесс.

Ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил о том, что американское правительство должно изучать возможности ИИ, чтобы военные могли использовать эти технологии и не выходить за рамки закона. По его словам, крайне важно избежать появления машин, которые будут стрелять во все, что видят.